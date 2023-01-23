『ミューズドゥドゥーズィエムクラス ウール二重織ノーカラーロングコート M【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月20日 15時 33分に出品され04月20日 15時 33分に終了予定です。即決価格は9,984円に設定されています。現在42件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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ブランド

ミューズドゥドゥーズィエムクラス



商品

ウール二重織ノーカラーロングコート



サイズM

着丈 約82cm、身幅 約44cm、肩幅 約36cm、袖丈 約54cm



状態

目立つ傷や汚れなく

まだまだご愛用いただけます！



即購入大丈夫です！



購入元

大手リユースショップ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ミューズドゥドゥーズィエムクラス

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ ミューズドゥドゥーズィエムクラス

ウール二重織ノーカラーロングコート

M