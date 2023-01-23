『Panasonic ジアイーノ 空気清浄機 次亜塩素酸【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月18日 06時 16分に出品され03月18日 06時 16分に終了予定です。即決価格は19,635円に設定されています。現在671件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ジアイーノの次亜塩素酸の

空気清浄機です！

塩タブレットは結構量あります。



すみませんが箱と説明書はないので

ご了承ください



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#ジアイーノ

#次亜塩素酸

#空気清浄機 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>冷暖房・空調>>>空気清浄機・イオン発生器 商品の状態: 目立った傷や汚れなし