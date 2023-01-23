『サントリーシングルモルトウィスキー白州700ml【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 16時 55分に出品され03月23日 16時 55分に終了予定です。即決価格は10,140円に設定されています。現在702件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ブランド：SUNTORY サントリー シングルモルトウイスキー 白州

原料別ウィスキー種類：シングルモルトウィスキー

容量（ml）：700 ml

本数：1 本

箱付き



2024年4月、白州蒸留所の工場見学時に工場内のショップで購入しました。



20歳未満の飲酒は法律で禁止されてます。

商品の性格上、またすり替え防止の為、返品はお断りします。



箱は付いています。ギフト用の紙袋(商品写真の背景に映っている紙袋)も付いていますが、紙袋は梱包時に何箇所も折り目が付いてしまいます。紙袋はおまけのようなものであることをご了承下さい。



ヤマトの酒梱包専用箱(ボトルBOX)にて発送します。



どうぞよろしくお願いいたします 商品の情報 カテゴリー: 食品・飲料・酒>>>飲料・酒>>>ウイスキー 商品の状態: 新品、未使用