『シーバス スコッチ 12年ウイスキー700ml 5本【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月09日 21時 45分に出品され03月09日 21時 45分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在844件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 商品の閲覧ありがとうございます。



プロフィール、商品説明の全文をお読みいただき、ご納得頂けましたらご購入お願いいたします。

スムーズにお取引が出来るよう、心がけています(^ ^)



※お値下げやばら売りは行っておりませんのでご了承ください※



☆ CHIVAS REGAL 12年シーバス スコッチ ウイスキー5本☆



・700ml 度数40%×1

・750ml 度数40%×1

・750ml 度数43%×3





いただきものですがお酒が飲めないので未開栓のまま保管しておりました。



※付属の箱×4 （長期保管品のため、箱や本体のラベルなどに汚れやシミがございます。）

※光の具合によりお酒の色に違いがあります。ご理解の程よろしくお願いします。



状態の詳細は画像をご確認いただき、ご購入をお待ちしております。



・未開栓の為、色風味などの確認ができてません。

・中身についての保証は出来ません。

・経年変化による『ボトル・コルク栓・ラベル』の汚れ・ダメージ・欠品や液面低下がある場合がございます。



〇付属品は画像の物が全てとなります。

画像に映っていない物は欠品しておりますのでご了承下さい。



〇気を付けて出品しておりますが、型番、状態などは必ず画像、商品でご確認下さい。



○素人による採寸ですので誤差はご容赦ください。



○詳細は画像にてご確認お願い致します。



○細やかなシミ・スレ傷など見落としている場合があります…お店ではありませんのでご了承ください。



○自宅保管品となりますので神経質な方はご遠慮ください。



○届いたら違ったということでキャンセルする方がいますが、画像を見て納得してからの購入をお願いいたします。不安なところがあれば、ご購入前に質問お願いいたしますm(_ _)m





MD0223 商品の情報 カテゴリー: 食品・飲料・酒>>>飲料・酒>>>ウイスキー 商品の状態: 未使用に近い