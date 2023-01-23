『限定【新品•タグ付き】ユニクロ/ダウンベルテッドロングコート/黒/Sサイズ【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月07日 05時 43分に出品され03月07日 05時 43分に終了予定です。即決価格は10,399円に設定されています。現在716件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 UNIQLO /ユニクロ



新宿オープン記念日

欧米特別コレクション



ダウンベルテッドロングコート



新品・未使用

サイズ : S

カラー：ブラック

ダウン90%、フェザー10%



フィルパワー750以上のプレミアムダウンを使用し、軽くて暖かい。



メンズにも人気の商品で、オンラインストア

完売品です。



オンラインストアにて購入しました。

家族で購入し、母のサイズには合わなかった

ので、出品いたします。

御縁が無い時は返品いたしますので

11月上旬までの出品となります。



【参考までに】

少し大きめの作りです。

私は、157cm、48キロの普通体型でSサイズでした。

母はXSがサイズに合いました。





❖サイズ、詳細はオンラインストアをご覧ください。



❖手数料➕️送料込みのお値段ですので、

お値引き不可になります。



❖発送はユニクロから届いた箱に入れて発送いたします。







カラー...ブラック



素材(詰め物)...ダウン



素材(表地)...ナイロン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: S ブランド: ユニクロ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 限定【新品•タグ付き】ユニクロ/ダウンベルテッドロングコート/黒/Sサイズ