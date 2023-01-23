『新品未使用 TATRASタトラス メンズダウンコート ブラック サイズ04【お歳暮】』はヤフオクでから03月28日 23時 57分に出品され03月28日 23時 57分に終了予定です。即決価格は43,120円に設定されています。現在728件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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TATRASタトラス メンズダウンコート モッズコート

ブラック サイズ04

MTLA20A4107-D



タグは取ってしまいましたが新品未使用品です。



素材構成

表地:ナイロン100%

中わた:ダウン90% フェザー10%

裏地:ナイロン100%

ファー:フォックス



SIZE:4 ゆき丈:89cm 身幅:65cm 着丈:99cm





商品紹介

ミリタリーなデザインを取り込んだモッズコートです。 フードはドローコードで大きさを調節可能。TATRASの上級ラインならではの素材と仕上がりは、大人にピッタリとはまるアイテムになっております。中綿のダウンには保温性のある上質なダウンを使い、軽くて暖かく防寒性に優れたアウターです。



新品未使用品ですが自宅保管をご理解いただきご購入をお願い致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: タトラス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 新品未使用

TATRASタトラス

メンズダウンコート ブラック サイズ04