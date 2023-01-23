『未開封 パナソニック 空間除菌脱臭機 ジアイーノ 9畳 F-JX1100V【お歳暮】』はヤフオクでから03月23日 07時 46分に出品され03月23日 07時 46分に終了予定です。即決価格は17,667円に設定されています。現在899件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 未開封 パナソニック 空間除菌脱臭機 ジアイーノ ～9畳 ホワイト F-JX1100V-W 脱臭 次亜塩素酸 菌 ニオイ ziainow Panasonic



菌・ウイルス・ニオイ対策を本気で考える方に。

【次亜塩素酸 除菌/ウイルス抑制】

次亜塩素酸で浮遊・付着菌を除菌

次亜塩素酸で浮遊・付着ウイルスを抑制

【次亜塩素酸 洗浄脱臭】

連続的に発生するニオイ、介護環境や頑固なペット臭もしっかり脱臭

【塩タブレット自動投入機能】 手間を軽減し、より使いやす







未開封になりますが一部凹みがございます。









タイプ...脱臭機



最大適用床面(空気清浄)...～10畳未満

除菌機能...除菌機能あり 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>冷暖房・空調>>>空気清浄機・イオン発生器 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: パナソニック