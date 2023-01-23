『トラベラーコート サイズ36 濃紺【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月21日 12時 00分に出品され03月21日 12時 00分に終了予定です。即決価格は30,800円に設定されています。現在711件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ブランド：キャプテンサンシャイン

アイテム名：トラベラーコート





10回程度着しましたが、着用機会がないので出品しますよ。目立つ傷、汚れ等なくキレイな状態ですのでまだまだ着用していただけます。



素材：表地ウール100%、袖裏キュプラ50%綿50%

カラー: ネイビー

サイズ: 36

身幅:57

着丈:96

裄丈:83

（ｃｍ）

※素人採寸の為、多少の誤差はご了承ください。



※コメントで交渉中でも、即購入していただいた方を優先しますので、ご了承ください。



素材···ウール



カラー···ブルー



柄・デザイン···無地



フード···フードあり（取外し不可） 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: キャプテンサンシャイン

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ トラベラーコート サイズ36

濃紺