『TATRAS タトラス ライトダウンジャケット 新品 未使用❣️ 激安出品❣️【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月23日 02時 42分に出品され04月23日 02時 42分に終了予定です。即決価格は12,324円に設定されています。現在847件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 新品 未使用 タグ付❣️



TATRAS タトラス ライトダウンジャケット

とてもきれいなレッド❣️

最近のような暖冬の冬、秋や春先にも活躍すると思います(*^^*)

真冬の使用は個人的には厳しいと思います。

ダウンジャケットは着膨れしがちですが、これはシルエットもキレイです❣️



サイズは02。タトラスの公式サイズ表記は数字です。商品紹介には便宜上Mとして登録してあります。サンプル品なので激安出品❣️



サイズは素人測定ですので参考程度にお願いします。身幅50、肩幅37.5、着丈57〜58



家族に喫煙者なし。ペットなし❣️

新品ですが、素人保管ですので、気になる方はご遠慮ください。



タトラスのハンガーは付属しません。







カラー···レッド

柄・デザイン···無地

着丈···ショート

ダウン

お洒落

カラー···レッド

軽い

ライト

暖かい

散歩

通勤

綺麗

目立

かわいい 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: タトラス

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ TATRAS

タトラス

ライトダウンジャケット

新品

未使用❣️

激安出品❣️