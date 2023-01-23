『ザノースフェイス THE NORTH FACE COMPACT JACKET L【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月08日 11時 22分に出品され04月08日 11時 22分に終了予定です。即決価格は7,862円に設定されています。現在335件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ✨フォロー割実施中✨



◻️簡単2ステップ◻️

1.購入前にアカウントをフォロー

2.フォローした事をコメント



上記を行って頂ければ割引きさせて頂きます⭐



3,000円~6,999円➡️200円引き

7,000円~9,999円➡️400円引き

10,000円以上 ➡️700円引き



システム上購入後のお値段変更は出来ないので値引き希望の場合は値段変更後にご購入下さい。

※商品金額3000円以上からの適用とさせて頂きます







#Reiの部屋色々出品してます



#Reiの部屋レディース商品一覧はこちらをタップ



⬆️

上記リンクにとんで頂くと他の類似商品も閲覧して頂けます✨

ブランド、サイズで絞り込みできます☺️







全ての商品を丁寧に梱包して

【送料無料】【匿名配送】にて発送させて頂きます❗







◻️商品情報

人気アウトドアブランドTHE NORTH FACEのレディースウィンドブレーカーになります☺️



◻️商品説明

外出先や旅先での悪天候に対応できる撥水加工を施した軽量シェルジャケット。

防風性も併せ持つため、急な冷え込みが予想される旅先でも活躍。

軽量かつコンパクトに収納して携行でき、アウトドアだけでなく日常のあらゆるシーンで幅広く活用可能。

シルエットも中間着と合わせやすいややゆとりを持った仕上がりです。





◻️カラー ピンク×パープル

◻️サイズ L

【着丈 約60cm】

【身幅 約51cm】

✔️平置きでの商品実寸です。

✔️素人採寸ですので若干の誤差はご容赦ください。





✔️目立つキズや汚れはありませんが古着になりますので古着にご理解頂ける方のみご検討宜しくお願い致します





✔️商品管理番号【421】





◆人気のノースのジャケットでカラーも可愛くフードと裾にはドローコードも付いております⭐

春、夏、秋とロングシーズン重宝するアイテム⭐





◆キャンプ等のアウトドアではもちろんタウンユースやスポーツシーンでも活躍致します⭐







#Reiの部屋色々出品してます



#Reiの部屋レディース商品一覧はこちらをタップ



⬆️

上記リンクにとんで頂くと他の類似商品も閲覧して頂けます✨ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ザノースフェイス

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ ザノースフェイス

THE

NORTH

FACE

COMPACT

JACKET

L