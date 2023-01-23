『フォクシーダウンコート美品【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月03日 12時 05分に出品され04月03日 12時 05分に終了予定です。即決価格は20,636円に設定されています。現在436件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 3回程度試着程度着用しただけでクローゼット保存でおいてました。

黒トオフホワイトのリバーシブルになっていて、オフホワイトになると裾が少しヒラヒラになって可愛いシルエットになります。

取り外し可能フード付き、暖かくて軽いです。



丈85 肩幅40 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: L ブランド: フォクシー カラー: ブラック系/ブルー系

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ フォクシーダウンコート美品