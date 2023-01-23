『THE NORTH FACE ヌプシ ダウンジャケット ノースフェイス 700【お歳暮】』はヤフオクでから05月02日 23時 21分に出品され05月02日 23時 21分に終了予定です。即決価格は5,399,999円に設定されています。現在617件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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他にもノースフェイスを出品しています、こちらをご覧ください^^

#マールノースフェイス



◆ブランド : THE NORTH FACE

ザノースフェイス



◆カラー :ブラック



◆対象 : レディース



◆サイズ : M(85)



◆アイテム

THE NORTH FACE ヌプシ ダウンジャケット

ノースフェイス 700フィル



《平置き実寸》



着丈 約62㎝

肩幅 約41㎝

身幅 約51cm

袖丈 約59cm



※ 平置きでの測定ですが、素人採寸ですので、多少の誤差はご了承ください。





《コンディション》



⇒【B】

【S】未使用品 デッドストック

【A】使用感の少ない美品

【B】細かな汚れ及び、やや使用感はあるが目立つ汚れやダメージ等なし

【C】やや使用感があり、部分的に目立った汚れやダメージがある

【D】全体的に目立った使用感、ダメージがある



★上記は「古着」としての評価ランクです。





《ご注意事項》



◇ヴィンテージ品とご理解の上でご購入ください！撮影環境や、モニターにより色味が違って見える場合がございます。



管理番号DAI82 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ザノースフェイス

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ THE

NORTH

FACE

ヌプシ

ダウンジャケット

ノースフェイス 700