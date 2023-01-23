『【未使用】HERMES エルメス スカーフリング ツイリー ミニ・クールハート【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 08時 02分に出品され03月26日 08時 02分に終了予定です。即決価格は15,708円に設定されています。現在94件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 スカーフリング ツイリー「ミニ・クール」



新品未使用 【保護シール付き】



正規品HERMES エルメス スカーフリング ツイリー ミニ・クールハート ピンクゴールド





■ブランド:エルメス

■商品名: スカーフリング ミニ・クール

■状態:新品未使用、保護シール付きです。（撮影時のみ手袋をして開封しました）

■付属品: 箱、リボン、フタ

(ショッパーとリボン梱包必要な方ご連絡ください)

■購入時期:2023年

■購入場所:国内エルメス直営店

■色: ピンクゴールド

■サイズ: （約）W2×H2×D0.5cm

※若干の誤差はご了承ください



付属品完備・プレゼント利用可能



ツイリーリングはネックレス、ブレスレット、ヘアーアクセサリー、チャーム等アイデア次第で自由に使い方を楽しめます。



※お値下げ不可



自宅保管品、未使用ですが、中古品の旨、ご理解のある方のご購入をどうぞよろしくお願い致します。

また、注意事項の詳細は一度個人プロフィールをご確認をお願い致します。



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