『PORTER ポーター バロン ショルダーバッグ レザー 革 ビジネスマン【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月01日 21時 14分に出品され04月01日 21時 14分に終了予定です。即決価格は13,500円に設定されています。現在247件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 【定価】¥45100

【値段交渉】 ◯

【出品日時】 7月

【発送】 1〜3日以内

【状態】SA 超美品（オススメ）



S未使用または新品同様のお品物

Aコンディション良好な美品

B使用感がある比較的良好なお品物

C全体的に使用感のあるお品物

D強い使用感または難ありのお品物

Jジャンク品 （状態未確認、故障、欠品など）





厚みがあり柔らかいグローブ調牛革の

1968年から発売しているPORTERの中でも1番古くからあるシリーズです。

発売から40年近く経った今でも、古さを感じないカジュアルなデザインが魅力で人気です！



状態も数回短時間使用の超美品！レザーの触り心地が柔らかいので、背面下部に保管時についたシワがややありますが、使用感は感じず非常に綺麗な状態です！



持ち手部分がグローブのようなしっかりとした作りになっているので劣化の心配もありません！

ポケットも見た目以上に深いので収納力もありおすすめです！





上記のランクはあくまで個人的な主観になりますが、なるべく分かるように様々な角度で詳細の画像をアップしていますので写真をご確認ください。



保管時につくような多少のホコリスレコキズはご容赦ください。





他にも見たい箇所や、気になる方はお気軽にお声がけください！





【サイズ】

縦：27cm 横 ：23cm 奥：12cm



【素材】

グローブ調牛革





他にも綺麗なバッグや珍しい商品ばかり激選して出品しています！ぜひご覧ください♩





全体はこちら→ #Rakudaショップ

PORTERはこちら→ #PORTERラクダ





★即購入大歓迎です。丁寧な梱包と迅速な発送を心掛けます。





＊＊＊＊＊ 返品対応しています ＊＊＊＊＊



商品画像と大きく異なる場合や

破損、不備の初期不良がございましたら、

受取する前にご連絡ください。





是非この機会にいかがでしょうか☆



ーーーー

他にもバッグやリュックも毎週少しずつ出品していきます☆ぜひフォローして他の商品も見に来てくださいね☆

40721-295 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ポーター／ヨシダカバン

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ PORTER

ポーター

バロン

ショルダーバッグ

レザー

革

ビジネスマン