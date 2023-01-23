『【最高級】英国製 Burberrys 裏ノバチェック トレンチコート♪【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月22日 23時 21分に出品され04月22日 23時 21分に終了予定です。即決価格は10,452円に設定されています。現在544件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

フォロワー様限定10%OFF実施中

まとめてご購入でさらにおトクに！

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①フォロー割り

合計金額から10%OFF



②おまとめ割り

2点以上のご購入で500円OFF



全て併用可能です！



フォロー割、おまとめ割りにつきまして、購入後の価格の変更はメルカリの仕様上行うことができませんので、希望者は必ず購入前にコメントをお願いします。



詳しい説明はプロフィールをご覧ください。



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ラグジュアリーライン!『 BURBERRY PRORSUM バーバリー プロ―サム 』 トレンチコート デザイナーズ ハイブランド 卒園式 入園式 卒業式 入学式 オケージョン オフィス。



1999年まで使用されていたブランド名の語尾に「S」表記がある90sリバイバルで人気が沸騰している オールドバーバリー になります。



裏地はアイコニックな ノバチェック デザイン!

季節の変わり目に重宝する定番トレンチコート♪



ウエストベルト付きでスタイルアップ効果も抜群♪



毎日のお仕事着にはもちろん、セレモニーシーンまで幅広く活躍してくれます♪

卒業式や入園式などのオケージョンシーンにもオススメの1枚です♪



ポケット2つ

総裏地仕様





【カラー】・・ネイビー 紺

【素材】・・綿51%ポリエステル49%

【サイズ】・・42R(XLサイズ相当)

【実寸】・・着丈100cm身幅52cmゆき丈82cm

【状態】・・【B】右袖ベルト、エポーレット(肩飾り）が欠品しています。その他は目立ったしみや汚れなく良好です。ビンテージ品にしては良品でまだまだたくさん着て頂けます。



【S】新品 未使用品

【A】使用感の少ない状態良好のUSED

【B】細かな汚れ及び、やや使用感はあるが目立つ汚れやダメージ等なし

【C】やや使用感があり部分的に目立った汚れやダメージがある

【D】全体的に目立った使用感、ダメージがある



他にも多数出品中です!

その他出品物はコチラから→ #リプラス



トレンチ/ステンカラー/ダッフル/その他コートはコチラから→ #リプラスコート



117034 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: バーバリー

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 【最高級】英国製

Burberrys

裏ノバチェック

トレンチコート♪