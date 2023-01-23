『ユニクロ U UNIQLO U コート【2024年最新】 』はヤフオクでから03月22日 13時 21分に出品され03月22日 13時 21分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在939件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 先日発売されたUNIQLO U2024awのオーバーサイズステンカラーコートです

自宅で一度試着しただけなので綺麗な状態です



サイズ M



カラー ブラウン



質問などございましたら気軽によろしくお願いいまします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M ブランド: ユニクロ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ユニクロ

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コート