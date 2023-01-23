『ナイキ ダウンジャケット AMBUSH LAKERS NIKE タグ付き【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月06日 02時 43分に出品され03月06日 02時 43分に終了予定です。即決価格は15,000円に設定されています。現在904件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 NIKE AMBUSH ナイキ×アンブッシュ



SNKRSで購入しました。



希少なNIKE AMBUSH ナイキ×アンブッシュのジャケットになります！



NBA好き、レイカーズファンの方は是非、この機会に購入されてみてはどうでしょうか。



素人保管のため、神経質な方のご購入はご遠慮いただければと思います。



なお、返品等は受け付けていないため、ご理解いただける方のみご購入をお願いします。



まずはお気軽にコメントをお待ちしております！



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カラー···ホワイト

着丈···ロング

柄・デザイン···プリント（ロゴなど）

素材···ナイロン

ジップ・ボタン···ボタン留め

フード···フードあり（取外し可）

季節感··冬 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: S ブランド: ナイキ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ナイキ ダウンジャケット AMBUSH

LAKERS

NIKE

タグ付き