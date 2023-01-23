『G Maison Margiela メゾン マルジェラ 花柄 ワンピース マキシ【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月27日 14時 42分に出品され03月27日 14時 42分に終了予定です。即決価格は38,500円に設定されています。現在775件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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分類: ロング マキシ ワンピース



着丈 144

身幅 42

サイズ表記 40

ストレッチ（伸縮性） なし

透け感・シアー なし

裏地 なし

とろみ あり

色 ホワイト オフホワイト アイボリー 白 シロ ブラック 黒 クロ ミドリ 緑 グリーン 青 ブルー 青 水色 ミズイロ ブラウン 茶色 紺色 ネイビー 赤 レッド 朱色 ピンク 桃色 黄色 イエロー ミントグリーン パステル



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他にオフィスカジュアルに使えるワンピースやカーディガン(羽織)、リモートワーク時に必要なパジャマ（部屋着）や春夏秋冬に活躍するニットやダウン、コート、ストライプ/ドット/ボーダー/チェックなどを使った凝ったデザインのシャツ、トップス、ブラウス、アニマル/動物柄生地のもの、カラフルなTシャツ、Vネックワンピース、流行りのカラーのボトム/パンツ、本革のバッグや財布、スカート、ドレスにパンプス、サロペット/オールインワン、レトロやアンティーク、ヴィンテージなコットン/（綿）シルク（絹）/リネン（麻）ストールや、プリーツのハイブランドのバッグなど春夏秋冬の半袖や長袖ありとあらゆる品揃えでお待ちしております♪



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大量出品のため、おまとめ買い歓迎です！ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ワンピース 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: L ブランド: メゾンマルジェラ

カテゴリ ファッション

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