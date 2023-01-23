『y様専用 LIDNM WOOL DOBBY PUFFER S ブラック【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月13日 21時 42分に出品され03月13日 21時 42分に終了予定です。即決価格は18,700円に設定されています。現在80件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 WOOL DOBBY PUFFER

サイズ：Sサイズ

カラー：ブラック



着用回数1回で着用時間も短時間だった為傷や汚れもなくほぼ新品同様だと思います。



違うダウンを主に着用しており着用機会この先も着用機会があまりなさそうなので出品致します。



ただどうしても売りたいわけではなく売れれば売りたいという温度感ですので大きな値下げは考えておりません。

完売品のため、この値段設定にしております。ご了承お願い致します。売れなければ、自身で着用するのでよろしくお願い致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: S ブランド: リドム

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ y様専用 LIDNM



WOOL

DOBBY

PUFFER

S

ブラック完売品