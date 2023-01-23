『fay フェイ ダウンジャケット【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月27日 16時 12分に出品され04月27日 16時 12分に終了予定です。即決価格は12,870円に設定されています。現在340件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
|商品のサイズ:
|S
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¥ 11667
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¥ 14900
落札価格12870円
340 入札履歴
終了
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