『fay フェイ ダウンジャケット【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月27日 16時 12分に出品され04月27日 16時 12分に終了予定です。即決価格は12,870円に設定されています。現在340件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 阪急梅田店にて購入



カラー…ネイビー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S

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フェイ ダウンジャケット