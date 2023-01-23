『HERMES エルメス 2022春夏 春の島 ツイリー スカーフ レッド【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月18日 19時 48分に出品され03月18日 19時 48分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在796件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 #horizonブランドの部屋はこちら



【アイテム】

HERMES エルメス 2022春夏 ISOLA DI PRIMAVERA 春の島／ツイリー リボンスカーフ レディース レッド



【状態】

・使用感のない綺麗なお品です。



【サイズ】

約86×5cm

※素人採寸のための若干の誤差はご了承下さい。



【カラー】

レッド 赤



【素材】

シルク100％



【購入元】

大阪府公安委員会認可の正規ブランド品買取販売店



【付属品】

なし（保存箱ご入用の方は+700円でおつけできます。お気軽にコメントください）



【発送】

原則24時間以内に発送させていただきます。諸事情により遅れる場合は事前に連絡させていただきます。



★安心品質・安心保障★

・出品しているブランド品は全て正規品です。

・偽物出品は法律で禁じられていますので絶対に行いません。

・真贋確認済のみ扱っているストアから購入しています。

・万が一品物が正規品でない場合は全額返金させていただきますので安心してお買い求めください。



★お願い・注意事項★

・商品説明、画像をよくご覧になった上でご購入お願いいたします。

・素人検品のため細かな傷汚れはご容赦下さい。

・発送はコンパクトに折畳ませて頂き、最安値の方法で送らせて頂く予定です。畳みジワはご容赦ください。

・万が一商品が正規品でないなど不備があった場合は必ず評価前にご連絡ください（品物が偽物と判断された際は「鑑定した店舗」と「担当者様名」をあわせてお知らせください）。





柄・デザイン...プリント（ロゴなど）

カラー...レッド

人気モデル/スカーフ...HERMES ツイリー

№821 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>小物 商品の状態: 未使用に近い ブランド: エルメス

カテゴリ ファッション

レディース

小物 タグ HERMES

エルメス

2022春夏



春の島

ツイリー

スカーフ

レッド