『ギャルリーヴィー ウールダブルフェイス ショートノーカラー トレンチコート【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 11時 48分に出品され03月12日 11時 48分に終了予定です。即決価格は15,840円に設定されています。現在409件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 GALERIE VIE

ギャルリーヴィー

ウールダブルフェイス

ショートノーカラートレンチコート



5回ほど着用、目立った汚れ毛玉は見当たりませんが、素人保管、中古品であることをご理解いただける方にお譲りします。



サイズ

ゆき丈 82cm

身幅 56cm

着丈 72cm

※素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。



カラー

ベージュ

グレージュのような優しい色味です 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: ギャルリーヴィー

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ ギャルリーヴィー ウールダブルフェイス ショートノーカラー トレンチコート