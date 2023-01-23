『ポールスミス M ライナー付 クリーニング済 トレンチコート ミドル グレー【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 04時 38分に出品され03月19日 04時 38分に終了予定です。即決価格は7,784円に設定されています。現在123件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ★ポールスミス Mサイズ！ライナー/ウエストベルト付 クリーニング済★Paul Smith トレンチ コート メンズ ミドル丈 比翼仕立て グレー



ブランド：ポールスミス Paul Smith



表記サイズ：Ｍ



実寸：肩幅43cm 身幅52cm 着丈83cm 袖丈62cm 裄丈84cm

（素人採寸のため若干の誤差はご容赦ください）



色：グレー 光沢有り



素材

表地 コットン100％

裏地 キュプラ



ライナー 毛80％ ポリエステル10％ アクリル5％ ナイロン5％

ライナー上部分 キュプラ100％





ポールスミスのトレンチコート ミドル丈 ウエストベルト/ライナー付き（ライナーはベストタイプで取り外し可）です。肩章/エポレットは元々付いていないタイプ。



クリーニング済み。



お色はおしゃれな光沢のあるグレー！



上質な質感と比翼仕立てのスタイリッシュなデザインでポールスミスならではのおしゃれな逸品です。



大人のエレガントスタイルが決まる定番人気、ウエストベルト/ライナー付きトレンチコート！シックなカラーで合わせやすく幅広いシーンで活躍するアイテム。



ウール混のライナー付きなので暖かく快適な着心地。ライナーは取り外しができるので春秋冬とロングシーズン活躍する一着です。



ウエストベルトが付いているのでオシャレ度アップ！



脇にはベンチレーションホールがあるので蒸れを防いで快適な着心地です。



外ポケット2個、内ポケット1個。



衿元と袖口・裾に多少のすれがあります。

衿元に多少の薄きばみがありますが着用すれば目立ちにくいですし、クリーニング（一般的なクリーニングでシミ取りなどの対応していません）に出したばかりなので清潔ですぐに着用できます。

これらの使用感はありますが全体的に生地はしっかりしておりUSED品としては比較的良い状態です。



見落とし・説明不足等のある場合がございます。神経質な方・古着 に理解の無い方・新品並みを求める方等中古取引の認識の無い方はご遠慮ください。



素人による撮影の為、画像は光の反射などで色合いや風合いに少し違いがある場合があります。また、保管・配送に伴うたたみしわが発生する可能性がございます。



管理番号121 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ピーエスポールスミス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ポールスミス

M

ライナー付

クリーニング済

トレンチコート

ミドル

グレー