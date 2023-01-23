『タトラス ダウンコート【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月14日 17時 52分に出品され03月14日 17時 52分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在383件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 タトラスのダウンコートです。

フードの着脱が出来ます。

目立った傷等はございませんが、used品の自宅保管である事をご了承の上、ご検討ください。



サイズ：2

カラー：ネイビー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ タトラス ダウンコート