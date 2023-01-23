『【凛 様専用】CANADA GOOSE シャトー XS【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月08日 14時 33分に出品され03月08日 14時 33分に終了予定です。即決価格は18,920円に設定されています。現在565件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 CANADA GOOSE シャトーです。



freaks storeにて購入致しました。

サザビーリーグタグ付きの国内正規品です。

ポーラベアが浮かび上がるホログラムタグが正規品の証明になりますのでご確認ください。



CANADA GOOSEはどんどん価格が高騰しているので早い者勝ちにさせて頂いています。



ぜひ今年の内にご購入をおすすめします。



■カラー：ブラック



■サイズ XS

着丈：78cm

肩幅：43cm

身幅：49cm

袖丈：64cm

(ファーは脱着可能。)



目立つ汚れ等は無い美品になります。

手首と脇下に若干のスレございますが正直気にならないレベルかと思います。



ファーも取り外していたので状態は良好です。

ジャスパーとデザイン、着用感はほぼ同じです。 いよいよ寒くなってきたのでこれからの季節おすすめです。





CANADA GOOSE

カナダグース

ダウンジャケット

種類...ダウンジャケット(ショート/ミドル丈)

カラー...ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XS(SS) ブランド: カナダグース

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【凛

様専用】CANADA

GOOSE シャトー XS