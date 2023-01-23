『Maison Martin Margiela 2000AW オーバーサイズ期【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月01日 11時 13分に出品され04月01日 11時 13分に終了予定です。即決価格は183,574円に設定されています。現在181件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 2000春夏コレクション

オーバーサイズ期

アーティザナル

インサイドアウト



マニア垂涎の究極の逸品

探しても二度と見つからないでしょう

状態は鑑賞目的で保有のため限りなく美品です



知人のマルジェラフリークから譲り受けました

沢山収集しましたので、コレクション整理として出品いたします



カラー：ブラック

サイズ：42

肩幅約44cm

袖丈約68cm

身幅約55cm

着丈約107cm

素材：ウール95%、ナイロン5%





マルジェラ

マルタンマルジェラ

アーティザナル

初期

本人期

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オーバーサイズ

ドール

白タグ

マルジェラエルメス

エルメス 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: マルタンマルジェラ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ Maison

Martin

Margiela

2000AW

オーバーサイズ期