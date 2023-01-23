『美品★PAULE KA★ファーコート【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月29日 12時 40分に出品され04月29日 12時 40分に終了予定です。即決価格は37,050円に設定されています。現在216件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 カラー···ブルー

着丈···ミドル

素材···リアルファー

ジップ・ボタン···ボタン留め

季節感···冬



数年前にジャズドリーム長島で購入。

定価50万円の50%OFFでした。



数回着用の美品❣️

リボンが大人可愛いデザインです(^^)

素材は、毛足のある羊毛でとても暖かいです。

（リボン部分はラビット）



着丈86cm

身幅54cm（平置きで左右の脇から脇） 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M ブランド: ポールカ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 美品★PAULE

KA★ファーコート