『カナダグース ダウンジャケット 膝丈 レディース【2024年最新】 』はヤフオクでから03月03日 11時 54分に出品され03月03日 11時 54分に終了予定です。即決価格は21,950円に設定されています。現在423件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 2016年に購入したカナダグースのジャケットです。グレーの膝丈です。

ニューヨークのメイシーズで購入しました、900-1000ドルぐらいだったと思います、高かったですがおかげで寒波のニューヨークの冬を乗り切れました。



北米モデルでXSサイズです。日本だとSサイズぐらいだと思います。私は160cm48kgでちょうど良かったです。



日本では販売のない膝丈のモデルだと思いますので、寒い地域の方や寒がりの方にオススメです！



カラー···グレー



ライン···通常ライン_無地



素材(表地)···ナイロン



素材(詰め物)···ダウン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XS(SS) ブランド: カナダグース

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ カナダグース ダウンジャケット 膝丈 レディース