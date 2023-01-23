『作務衣 コート 着物コート 羽織 コート【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月25日 05時 55分に出品され03月25日 05時 55分に終了予定です。即決価格は12,480円に設定されています。現在314件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 着丈 約116㎝、裄約78㎝

(素人採寸)

表地 毛 100%

肩裏 ポリエステル 100%



ウール100%で上質、重厚感がある

羽織、コートになります



色 機種により色が違って見えます

グレーに近い、カーキ色になります



左右にポケットがあります

胸ポケットが左に１

(写真⑥ 扇子はつきません)



内紐が2本ですのでしっかりとした

ラインが出ます



あまり着ておりません

2～3回着装後クリーニング済みです



品よくお洒落に着こなせるお品かと思います



参考までに

170㎝、73kgの者が着ておりました

























サムエコート

作務衣

着物 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>着物・浴衣 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

カテゴリ ファッション

メンズ

着物・浴衣 タグ 作務衣

コート





着物コート







羽織

コート