『作務衣 コート 着物コート 羽織 コート【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月25日 05時 55分に出品され03月25日 05時 55分に終了予定です。即決価格は12,480円に設定されています。現在314件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>メンズ>>>着物・浴衣
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
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落札価格12480円
314 入札履歴
終了
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