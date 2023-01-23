『【着物と帯 時流】ポ24370◆洗える着物 小紋◆ピンク のり散らし 未使用品【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月14日 11時 16分に出品され05月14日 11時 16分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在619件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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◆サイズ…身丈 約160.5㎝ 裄 約65㎝

袖丈 約49㎝ 袖幅 約33㎝

前幅 約28㎝ 後幅 約30㎝

◆適応身長…155.5㎝〜165.5㎝の方へ

◆素材…ポリエステル

◆衿…広衿

◆紋…なし

◆着用シーズン…春秋冬のスリーシーズン

◆着用シーン…旅行やショッピング、お食事などカジュアルなシーンに

◆しつけ糸付未使用品です。

写真8枚目 イラスト◯印部分にホックボタン跡があります。

写真9.10枚目 ホック跡の写真です。

裏側ですので 着用時には隠れますが

お安く出品しておりますので

ご理解頂ける方のみの ご購入をお待ちしております。







#時流の洗える着物 ←その他洗える着物はコチラ

#時流の洗える着物身丈160〜165㎝ ←同サイズの洗える着物はコチラをタップ



#時流ポ24370



✨ご家庭で洗濯できます♪

お手入れ簡単で クリーニング代の節約にも(*´꒳`*)

汚れを 気にせず たくさん 着てください✨



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＊検品に細心の注意をしておりますが

見落としがある場合があります。

きちんと対応させて頂きますので ご理解頂けると嬉しいです。



＊新品ではありませんので 完璧をお求めの方

神経質な方のご購入は ご遠慮ください。



＊お色に関しまして

実物に近い色になる様に 心がけておりますが

お使いのパソコンやスマートフォンにより

実物とは 若干異なってしまうことがございます。



＊お値段をお安く設定しております。

送料を抑えるため小さく折り畳んでの発送になりますので

ご了承下さいませ。

また らくらくメルカリ便⇄ゆうゆうメルカリ便に変更する場合が

ございますので ご了承くださいませ。





＊袋帯 着物多数出品しております。

まとめて ご購入の方は 割引致しますので

お気軽に ご相談くださいね♪( ´θ｀)ノ





＊即購入 大歓迎です( ´ ▽ ` )





#洗える着物 #大人女子 #小紋 #お手入れ簡単



身丈(肩山から)···160〜164cm 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣 商品の状態: 新品、未使用

カテゴリ ファッション

レディース

着物・浴衣 タグ 【着物と帯

時流】ポ24370◆洗える着物

小紋◆ピンク

のり散らし

未使用品