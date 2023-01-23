『【着物と帯 時流】ポ24370◆洗える着物 小紋◆ピンク のり散らし 未使用品【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月14日 11時 16分に出品され05月14日 11時 16分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在619件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣
|商品の状態:
|新品、未使用
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落札価格7800円
619 入札履歴
終了
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