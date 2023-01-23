『porter classic 3wayバッグ ネイビー ポータークラシック【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 05時 30分に出品され03月28日 05時 30分に終了予定です。即決価格は12,500円に設定されています。現在200件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 porter classic 3wayバッグ ネイビー

の中古品になります。



極力地面には置かず大事に使用していました。

破損や破れなどもなく、主観ですが中古市場では綺麗な方かと思います。



実物は画像より少し濃いめです。

スーパーナイロンの醍醐味であるデニムのような濃淡のある経年変化もまだまだですので、これからも楽しめると思います。



整理のため出品いたします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ポータークラシック

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ porter

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3wayバッグ

ネイビー

ポータークラシック