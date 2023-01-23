『コーチ COACH ポーチ カーキサドル 6648【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月22日 07時 24分に出品され03月22日 07時 24分に終了予定です。即決価格は8,034円に設定されています。現在151件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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コーチ COACH ポーチ カーキサドル 6648



こちらの商品は海外から独自ルートで仕入れた

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✦━【セール情報】━✦



セール価格：13,000円



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✦━【商品詳細】━✦



大人気！

コーチのポーチになります。

商品コード: CO-201

#コーチ #COACH #ポーチ



・新品未使用、未開封



・サイズ：H12cm x W19.5cm x D1.5cm



・カラー：カーキサドル





✦━【発送方法】━✦



配送方法：ゆうゆうメルカリ便



発送場所：郵便局



サイズ：ゆうパケットプラス





✦━【ご注意事項】━✦



・匿名での配送になります。



・発送は郵便局から行うため、土日祝日の発送はできません。



・自宅保管のため、神経質な方はご購入をお控えください。



・空気清浄機を完備した部屋でペットの飼育もしていません。



・海外製品のため、縫製に小さなほつれ等がある場合がございます。



・サイズは平置きでの計測となり、計測方法により多少の誤差が生じる場合があります。



・照明などの影響で画像と実物の色味に若干の違いが出ることがあります。



・その他注意点等プロフィールにも記載しておりますので、そちらもご確認をお願いします。



上記につきましてご理解いただける方のみご購入をお願いいたします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: コーチ

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