『RELAX TIELOCKEN COAT Replay (現CTHY) サイズ1【2024年最新】 』はヤフオクでから05月11日 22時 29分に出品され05月11日 22時 29分に終了予定です。即決価格は12,500円に設定されています。現在54件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ファッションインフルエンサーのまとめさんのブランドRePLAY(現CTHY) のRELAX TIELOCKEN COATです。数回着用の後、クローゼットに保管していました。目立った傷や汚れなどはなく、状態は良いかと思いますが、中古品であることをご了承の上購入をご検討頂けますと幸いです。

春、秋にはちょうどよい厚さで、中に着込めば冬でも着て頂けるかと思います。

ある程度、折り畳んで発送致します。



定価:55,000円



▼素材

表地リヨセル 65% コットン 35%

裏地キュプラ100%



▼サイズ

1肩幅：55 身幅：61 着丈：110 袖丈：54.5

（販売サイトから転載）



カラー:ベージュ



CTHY

RePlay

MB

まとめ

Comoli

Auralee

United arrows

タイロッケンコート

トレンチコート

ステンカラーコート

matome 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S

カテゴリ ファッション

メンズ

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TIELOCKEN

COAT

Replay

(現CTHY)

サイズ1