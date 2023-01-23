『【See By Chloe/シーバイクロエ】トレンチコート ベージュ 上質 定番【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから05月06日 23時 18分に出品され05月06日 23時 18分に終了予定です。即決価格は7,644円に設定されています。現在434件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 See By Chloe/シーバイクロエの 上質なハリ感のある生地とお仕立てのトレンチコート





お色はお顔映りの良い明るめのベージュ系

お写真では正確なお色が映りませんでした。イエロー味がかったベージュです





家族の者が他サイトにてお譲りいただきましたお品でございます







裏地なし





ベルト取り外し可





▲お写真のお色はご覧いただいていますスマホやPCによって お色の見え方が違う場合がございます







〇ブランド：See By Chloe/シーバイクロエ













〇状態:used

▲後ろ肩にヨゴレ 後ろ裾に線状のヨゴレがございます（お写真9枚目）



見落としがないように検品いたしますが 小さなほつれや薄いシミ ヨゴレなど見落としがある可能性もございます

神経質な方 完璧をお求めの方はご購入前によくご検討ください。



▲商品のデザイン お色 状態には主観を伴い表現 受け止め方には個人差がございます。

ご理解した上でご購入をお願いいたします。









〇サイズ:Ｆ34 I38 USA2 GB6 D34（個人差がございますので下記実寸をご参照願います）



表示としては日本サイズに換算するとXXSですが サイズ感としては大きめです

前出品者様はXXSとして出品されていましたが 家族の者（XS)が試着しましたら かなり大きめで着用できませんでした

登録はSとしておりますが実寸を参考にしてください







身幅（脇下）約53

ゆき丈約79

着丈約106.5(肩山から採寸）





＊素人採寸につき誤差はお許しください









【注意事項】

▲小さくたたんでの発送ですので たたみ皺はご了承願います

▲お写真の撮影用の小物類は付属しません

▲保管臭がする場合がございます

▲ご不明な点ご心配な点はお問合せください















コート多数出品中

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#babachancoat 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: S ブランド: シーバイクロエ

カテゴリ ファッション

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ジャケット・アウター タグ 【See

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Chloe/シーバイクロエ】トレンチコート ベージュ 上質 定番