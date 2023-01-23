『希少 THE NORTH FACE ノースフェイス バングラデシュ製 ヌプシ【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月06日 22時 25分に出品され04月06日 22時 25分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在617件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ノースフェイス THE NORTH FACE 90s ヌプシダウンジャケット バングラデシュ製 右手700 Lサイズです。



希少なビンテージ物のため、写真の箇所に少し黒ずみがありますが、肉厚で使用は問題ありません。



あくまでも中古品のため、ご理解いただける方のみ購入お願いします。



他サイトでも出品中のため、先に購入いただいた方を優先させていただくことがございます。あらかじめご了承ください。そのため、コメントにて購入意思をお伝え願います。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: L

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 希少 THE

NORTH

FACE

ノースフェイス バングラデシュ製 ヌプシ