『YAECA exclusive fabric ウールリネン ダッフルコート【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月25日 19時 47分に出品され03月25日 19時 47分に終了予定です。即決価格は15,000円に設定されています。現在964件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【 YAECA exclusive fabric duffel coat 】

ヤエカ ウールリネン 木製トグル チンストラップ付属





【 SIZE 】Mサイズ（ゆったりサイズ）

【 COLOR 】ミディアムグレー / 灰色



【 コート 】

着丈: 110cm

肩幅: 49.5cm

身幅: 59cm

裄丈: 89cm

袖丈: 62cm

袖口: 15.5cm



【 素材 】

表地 ウール 80% リネン 20%

裏地 コットン 100%





【 状態 】

袖先の裏側にお汚れあり。

それ以外は目立つダメージ無く、綺麗です。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ヤエカ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ YAECA

exclusive

fabric

ウールリネン

ダッフルコート