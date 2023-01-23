『【美品】コーチ ビジネスバッグ ローグ 2way ミッドナイトブルー 本革 希少【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月16日 17時 00分に出品され04月16日 17時 00分に終了予定です。即決価格は11,960円に設定されています。現在187件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ○アイテム

コーチ COACH

ビジネスバッグ ブリーフケース

通勤 仕事 ローグ 2way

レザー オールレザー ペブルレザー

ショルダーバッグ グラブタン グローブレザー

A4収納 PC 大容量



型番 : 11104

定価 : 約12万円



○カラー

ミッドナイト ブルー ネイビー 紺 青



○素材

ペブルドレザー 本革 シボ革





○採寸、サイズ

縦 : 約27cm

横 : 約40cm

マチ : 約10cm

ハンドル : 本体から約9cm

ショルダー紐 : 約113-134cm (調整可)

平置き実寸。

着画はお断りいたします。



○コンディション → A[美品レベル]



*下記基準でランクを決めております。



SS[新品レベル]:使用の形跡が全くない商品



S[新品同様レベル]:使用感がほぼなく、新品並みの商品



A[美品レベル]:使用感が少なく、目立ったキズや汚れがない商品



B[きれいめレベル]:やや使用感あり。目立ったキズ汚れがなく問題なく着用できる商品



C[ふつうレベル]:使用感あり。キズや汚れが少しあるが着用には影響がない商品



※あくまで中古品ですので、完璧な商品をお求めの方、また繊細な方は購入をお控え下さい。

※撮影時に使用したバックスタンド、保存袋は商品に含まれません。



○配送

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。



○購入元

ブランドリユース店

日本流通自主管理協会加盟店（AACD）

質屋・古物市場・ストア商品

鑑定済み商品

その他ネット購入

不要となった私物

など



※ 鑑定済の中古ブランド市場より購入しているため、真贋に問題はないと認識しておりますが万が一偽物であった場合は返金対応させて頂きますのでご安心下さい。

※より良いものを提供するために補修をしている商品もございます。ご理解の上ご購入ください。



ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。



243024かOU9900-15000-20000-4000 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: コーチ

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ 【美品】コーチ

ビジネスバッグ

ローグ

2way

ミッドナイトブルー

本革

希少