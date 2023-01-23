『バルトロ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月22日 03時 15分に出品され03月22日 03時 15分に終了予定です。即決価格は22,000円に設定されています。現在105件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 着用回数5回程です。



自分には似合わなかったので、

出品します。

1年前に新品で購入しました。



ノースフェイス バルトロライトジャケット ニュートープ



THE NORTH FACE

22FW 2022

BALTRO LIGHT JACKET

バルトロ ライト ジャケット ダウン

ND92240



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お値下げ不可



新品未使用

サイズ XL

カラー ニュートープ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: ザノースフェイス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ バルトロ