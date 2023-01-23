『エンフォルドのフェザーリバーＰコート【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから05月05日 07時 44分に出品され05月05日 07時 44分に終了予定です。即決価格は8,190円に設定されています。現在311件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ワンシーズン着用しました。

多少の使用感はありますがまだまだ素敵に着られると思います。

一箇所、フロントのボタン下にうすいシミがありますので格安でお譲りします。

画像でご確認お願いします。



36 （ 参考サイズ：S ）普段M L着用

定価71500円



平置きにて

身幅53センチ

着丈114センチとなります。



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コート キルティング ネイビー グレー

ENFOLD エンフォルド nagonstans ナゴンスタンス



【機能性】

キルティング袖が特徴で、保温性が高く、寒い季節に最適です。6つのボタンでしっかりと留められ、風を防ぎます。



【スタイル】

ロングコートのスタイルで、さまざまなコーディネートに合わせやすく、カジュアルからフォーマルまで幅広く活躍します。



- 色: ネイビー

- 素材: ウールとキルティング

- デザイン: ダブルブレスト

- ボタンの数: 6つ

- スタイル: ロングコート

- 袖のデザイン: キルティング袖



ご覧いただきありがとうございます。



カラー···ブルー



着丈···ロング 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: M ブランド: エンフォルド

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ エンフォルドのフェザーリバーＰコート