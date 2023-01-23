『TC ELECTRONIC Quintessence Harmonizer【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月23日 07時 25分に出品され03月23日 07時 25分に終了予定です。即決価格は10,500円に設定されています。現在890件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 新品購入して、動作確認のみ。

効果音的使用のために購入しましたが、同時に購入したピッチシフターのほうが自身の使用目的に適っていたため出品します。

非喫煙環境、ペット無し。



■ギター用エフェクター

■ハーモナイザー・ピッチシフター

■TonePrint対応 - 一流アーティストのトーンを直接移植可能

■フレーズにあわせた完璧なハーモニーを実現

・カントリーからメタルまでの幅広い音楽スタイルに対応するスケール・モードを搭載

・従来のKEY、HARMONYに加え、SCALEの設定が可能となりより最適かつ的確なハーモニーを作成

・最大2声のハーモニーを追加可能

■感圧型エクスプレッションペダルMASH機構搭載

・ペダルスチールのようなベンド効果を実現

・出力されているハーモニーをスケール内の1個上の音へベンド可能

・TonePrintによりベンド幅のカスタマイズもできます

■ラッチ/モーメンタリーのフットスイッチモード切り替え

・常時使用/フレーズ単位使用での使い分けが可能

■トゥルーバイパス/バッファードバイパスの切り替えに対応

■コントロール

・KEY：キーの設定。

・SCALE：7つのダイアトニック・スケールモードとカスタムスケール設定

・HARMONY：ハーモニー音の設定。最初の6つでは、ドライ音+1声。7と8ではドライ音+2声の設定が可能。

・MIX：ドライ信号とエフェクト音のバランスの調整。12時地点でユニティゲインとなります。

■電源：DC9V電池 or DC9Vセンターマイナス（別売）

■サイズ：72×122×50mm



種類...エレキギター 商品の情報 カテゴリー: ホビー・楽器・アート>>>楽器・機材>>>ギター 商品の状態: 新品、未使用