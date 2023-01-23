『Jordan Air Ship PE SP 28.5cm【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月04日 08時 10分に出品され05月04日 08時 10分に終了予定です。即決価格は12,500円に設定されています。現在993件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ユニークなデザイン】

このJORDAN AIR SHIP PE SPは、特別なカラーリングとデザインが特徴で、バスケットボールファンやスニーカーヘッズにはたまらない一足です。



【高い履き心地】

28.5cmのサイズは、快適なフィット感を提供し、長時間の使用でも疲れにくい設計です。



【コレクターズアイテム】

限定版のため、コレクターにとっても価値のあるアイテムです。付属品として箱やステッカーも含まれており、ディスプレイにも最適です。



- サイズ: 28.5cm

- モデル名: AIR SHIP PE SP

- カラー: Sail/Black-Game Royal-MTLC Platinum

- ブランド: Jordan

- 付属品: 箱、ステッカー、シューレース



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>バスケットボール>>>その他 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ナイキ