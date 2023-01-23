『Salvatore Ferragamo フェラガモ ダブルガンチーニ ベルト【2024年最新】 』はヤフオクでから03月31日 13時 30分に出品され03月31日 13時 30分に終了予定です。即決価格は11,844円に設定されています。現在507件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Salvatore Ferragamo フェラガモ ダブルガンチーニ ベルト



【正規品（国内正規店）・送料無料・安全梱包】

〜スピード発送認定・安心安全なお取引・安全梱包〜



即購入可能です。



高級ブランドのフェラガモダブルガンチーニベルトです。ユニセックスでビジネスやプライベートにも使用できます。

デザインもスタイリッシュでかっこいいです。



・サイズ

長さ 約108cm 調整済み



（※多少の誤差がある可能性があります。あらかじめご了承下さい。）



・状態

試着のみで大切に保管していた為未使用に近く綺麗な美品です。

（※詳しくは画像をご覧ください。）



・色

ブラック ダークネイビー

（※詳しくは画像をご覧ください。）





・素材

本革



・付属品

画像にあるものが全てとなります。



※購入予定の方はこちらの都合により販売を一時中止することもありますので、お早めのご購入をオススメします。

(他所に並行して出品している商品に関しては、早期に売れ次第そちらが優先となってしまうこともありますので予めご了承ください。)

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カテゴリ ファッション

メンズ

小物 タグ Salvatore

Ferragamo



フェラガモ ダブルガンチーニ ベルト