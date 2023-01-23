『【1点限り】ALCHEMIST PAISLEY HOODIE【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月21日 00時 24分に出品され04月21日 00時 24分に終了予定です。即決価格は21,988円に設定されています。現在218件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 2007年のオープン以来、世界のセレブリティから愛されるマイアミのセレクトショップ。

マイアミのファッション、ストリートカルチャーを象徴するブランドで、 ファッションデザイン、アート、建築を結びつけた世界観が特徴。

USアーティストや世界各国のヤングセレブから多くのファンを持ち、もっとも注目すべきブランドの一つ。

ALCHEMISTよりPAISLEY HOODIEの入荷です。

ボディ全体にペイズリー柄が配置され、ブリーチ加工を採用したHOODIE。

各所にスタッズとヴィンテージ加工が施されます。

大きめの作りで、裏地にはパイル地を採用し着心地の良い一着です。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 【1点限り】ALCHEMIST

PAISLEY

HOODIE