『DRI DUCK アクティブジャケット ダック L 黒 ブラック 5278【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月05日 21時 20分に出品され04月05日 21時 20分に終了予定です。即決価格は9,188円に設定されています。現在874件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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✅即購入大歓迎‼️送料無料です＼(^o^)／







♠️商品説明

大人気のダックジャケット、カーハートで言うアクティブジャケットタイプです。



ブラックの鬼フェードで左右ツートーンぽく仕上がっています。







✨サイズ L

✨肩幅 55

✨身幅 67

✨袖丈 64

✨着丈 65(背中側の襟の付け根から)



✅採寸は平置きです。







●状態 【C】

【S】使用感少なく美USEDの商品

【A】若干の使用感はあるが、状態の良いUSED

【B】一般的な中古品（汚れ、ダメージが目立たない）

【C】使用感のある中古品（ダメージ、汚れがみられる）

【D】ダメージ品（汚れ、ダメージが目立つ）

【N】新品、展示品、デッドストック等







⚠️左袖に小傷あります。写真9

⚠️中古品ですのでご理解ある方のみお願い致します。

⚠️ご不明な点 がございましたら気軽にご質問ください。

⚠️素人採寸のため、多少の誤差はご了承願います。

⚠️シミ・汚れ等、見落としがある場合がございます。

⚠️古着ですのでご理解の上、ご検討ください。

⚠️秋冬物に関しては軽く圧縮して発送する場合がございますので、畳みジワはご了承下さい。







他にも多数出品していますのでよかったら覗いて見てくださいませ。

#cbcアウター

#cbc5278





90s 90年代 をメインに、ビンテージがらグッドレギュラーまでトレンドや ビックサイズ など をメインに メンズ から レディース まで揃えております！







カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: L

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ DRI

DUCK

アクティブジャケット

ダック

L

黒

ブラック

5278