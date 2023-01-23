『steelseries aerox5 wireless【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月09日 00時 57分に出品され03月09日 00時 57分に終了予定です。即決価格は8,424円に設定されています。現在601件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 steelseries aerox5 wireless です。

10分ほど試用したのですが手に合わなかったので出品します。



箱と説明書以外は全て揃っている状態です。



お値下げは今のところ考えておりません。

よろしくお願いします。 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>PC周辺機器>>>マウス・トラックボール 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: スティールシリーズ