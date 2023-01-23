『シルバーフォックス 毛皮のコート❗️【お歳暮】』はヤフオクでから03月05日 03時 59分に出品され03月05日 03時 59分に終了予定です。即決価格は32,200円に設定されています。現在380件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 カラー···シルバー



着丈···ロング



ファー種類···リアルファー

たいへんゴージャスなシルバーフォックスの毛皮のコートです。

約20年くらいまえのものですが、ツヤツヤ、ふわふわ美しいコートです。

親戚の断捨離ですが、当時470万くらい

毛皮のお好きな方へ。



11号サイズ、ネーム入り 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ シルバーフォックス 毛皮のコート❗️