『VIVRE 黒 ダブルブレスト チェスターコート【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 15時 51分に出品され03月23日 15時 51分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在116件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ・VIVRE tokyo

・定価25万円程

・25年前に購入

・タグなし未使用

・カシミヤ 糸 使用

・サイズ9号



光沢感あり。ボタンが2列になってます。

柔らかい触り心地です。



肩幅···41cm

身幅···53cm

袖丈···60cm

着丈···107cm



カラー···ブラック



着丈···ロング



汚れ・破れ・臭いなど···なし 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: ビブレ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ VIVRE

黒

ダブルブレスト

チェスターコート