『キリュウキリュウ 黒 テーラードジャケット サテン切り替え【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月10日 07時 21分に出品され04月10日 07時 21分に終了予定です。即決価格は23,500円に設定されています。現在39件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【スタイリッシュなデザイン】

このテーラードジャケットは、シンプルでありながら洗練されたデザインが特徴です。特に、黒色の生地は様々なシーンで活躍します。



【高品質な素材】

ウール100%の表地とポリエステル100%の裏地を使用しており、耐久性と快適さを兼ね備えています。ビジネスシーンやフォーマルな場面にも最適です。



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XS(SS) ブランド: キリュウキリュウ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ キリュウキリュウ

黒

テーラードジャケット

サテン切り替え