『EnergyPower 交換用イヤーパッド SONY MDR-DS7500用 本革ラムスキン製 厚型タイプ ソニー サラウンドヘッドホンDS【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月11日 16時 10分に出品され03月11日 16時 10分に終了予定です。即決価格は8,278円に設定されています。現在258件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

EnergyPower 交換用イヤーパッド SONY MDR-DS7500用 本革ラムスキン製 厚型タイプ ソニー サラウンドヘッドホンDS



【商品説明】

・イヤーパッド2個セットでのご提供です。ほこりの侵入を防ぐメッシュシート2枚付き。

・ソニー製サラウンドヘッドホンMDR-DS7500用のイヤーパッドです。

・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：

・寸法：11cm×9cm×4cm

・純正のイヤーパッドと同じ4センチの厚型タイプで、本来の音質、サラウンド効果を損ないません。

・素材には柔らかできめ細かく、しっとりと肌にフィットする厳選したラムスキンを使用しております。純正の合成皮革製パッドよりも更にグレードアップした素晴らしい装着感をお楽しみいただけます。



【サイズ】

高さ : 8.40 cm

横幅 : 14.00 cm

奥行 : 14.30 cm

重量 : 60.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。