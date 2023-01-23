『【美品】シビラ アンゴラ100％ Aライン ロングコート ファー ベージュ M【お歳暮】』はヤフオクでから02月13日 15時 26分に出品され02月13日 15時 26分に終了予定です。即決価格は10,600円に設定されています。現在581件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ●アイテム

シビラ/Sybilla

ロングコート

Aラインコート

アンゴラ100％

ラビットファー





上質なアンゴラで仕立てられたきれいなシルエットのSybillaのロングコートです。

アンゴラ100％なので、とても手触りよく着心地も◎

襟元のファーは取り外して頂けます。





●サイズ表記

Mサイズ



肩幅 約40cm

身幅 約45.5cm

着丈 約127cm



平置き実寸です。素人採寸のため、多少の誤差ご了承下さい。





●素材

表地：アンゴラ100％

毛皮部分：ラビット

裏地：キュプラ





●状態

汚れや傷なく綺麗な状態です。





●カラー

ベージュ

※写真の撮影環境やお使いの端末によって、現物と色味が異なる場合があります。





●配送

簡易包装にて発送致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: シビラ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 【美品】シビラ

アンゴラ100％ Aライン

ロングコート

ファー ベージュ M